Basketball: Cavaliers haben als erstes NBA-Team Playoff-Teilnahme sicher

2 Dennis Schröder spielte gut, konnte die Niederlage der Pistons aber nicht abwenden. Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa

Die starken Cleveland Cavaliers holen den 12. Sieg in Serie und sind sicher in den Playoffs der NBA. Für Dennis Schröder gibt es eine Niederlage, ein anderer Deutscher kann jubeln.











Los Angeles - Die Cleveland Cavaliers haben ihr zwölftes NBA-Spiel in Serie gewonnen und als erstes Team die Teilnahme an den Playoffs sicher. Gegen die Miami Heat holten die Cavs ein 112:107 und können nicht mehr aus den Top Sechs der Eastern Conference verdrängt werden. Der Tabellenführer geriet im Schlussviertel zwar in Rückstand, drehte die Partie aber noch und verbuchte den 52. Saisonsieg.