1 Jonathan Bähre hat Grund zum Jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Alles auf Gelb, so lautete das Motto für das Spiel der Basketball-Bundesliga am Dienstagabend getreu den Vereinsfarben der MHP Riesen Ludwigsburg, die im Derby den alten Rivalen aus Ulm empfingen – und in einem wahren Krimi am Ende mit 87:84 (43:42) die Oberhand behielten.

„Wir mussten nach zuletzt einigen nicht so guten Spielen ein Zeichen setzen“, sagte Ludwigsburgs Jonathan Bähre, der als Ergänzungsspieler mit zwölf Punkten glänzte. Und in der hektischen Endphase sieben Sekunden vor Schluss einen wichtigen Rebound holte und noch einen Freiwurf versenkte. Der Rest war Jubel vor den 4000 Zuschauern in der ausverkaufen MHP-Arena. In der kam Isaiah Whitehead auf 21 Punkte für die Riesen, und seine Gegenspieler, der ehemalige Ludwigsburger Karim Jallow, musste zugeben: „Er ist schwer zu verteidigen.“ Obwohl er auch noch die Rolle des Spielmachers übernehmen musste, nachdem Prentiss Hubb wegen eines Bänderrisses lange ausfallen wird. Am Ende aber auf Krücken zumindest den Sieg noch mitfeiern konnte.

Doch Ersatz in Sicht. Schon am Freitag beim Mitteldeutschen BC soll nach Informationen unserer Zeitung Will Cherry (zuletzt Frankfurt) die Riesen auf der Spielmacherposition verstärken. Und zumindest Erfahrung bringt der 31-Jährige mit: aus inzwischen schon einem Dutzend Station in den USA und Europa.