Die Trennung von Gold-Trainer Gordon Herbert kam plötzlich - und die Nachfolge-Lösung hat es in sich. Die großen Erfolge der Vergangenheit wecken Hoffnungen.

München - Der frühere Meistercoach Svetislav Pesic kehrt überraschend als Trainer zu den Basketballern des FC Bayern zurück. Die Münchner präsentierten damit rasch einen Nachfolger für Deutschlands Weltmeistercoach Gordon Herbert. "Ich freue mich, dass der Club glaubt, dass ich auch in so einer Situation helfen kann", sagte der 76-Jährige am Tag vor dem Euroleague-Heimspiel am Dienstagabend (19.30 Uhr) gegen Spitzenreiter Hapoel Tel Aviv.

Der Routinier soll das Münchner Team bis zum Saisonende betreuen. Er sei sehr glücklich, einen Trainer verpflichtet zu haben, der wisse, was das Team jetzt brauche und sich mit dem Verein identifiziere, sagte Sportchef Dragan Tarlac. Er berichtete von Absagen von Kandidaten - und freute sich über die kurzfristige Hilfe von Ex-Coach Pesic.

Trainer-Routinier mit großen Erfolgen

Pesic, für den nach Serbiens überraschendem EM-Aus im September auch als Nationaltrainer Schluss war, kann auf eine große Vita zurückblicken. Im Jahr 2002 feierte er mit dem damaligen Jugoslawien den Weltmeister-Titel, 2001 wurde er Europameister. Bei Olympia 2024 in Paris holte Serbien die Bronzemedaille. Man gewann dort das kleine Finale gegen Deutschland, das Pesic 1993 zum EM-Titel geführt hatte.

Außerdem holte der Trainer-Routinier mit seinen Vereinsteams viele europäische und nationale Titel - vier deutsche Meisterschaften mit Alba Berlin und eine mit dem FC Bayern waren darunter. Für die Münchner arbeitete er von 2012 bis 2016.

Kurios: Sohn hört bald auf

"Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns sofort helfen kann", sagte Präsident Herbert Hainer am Tag nach dem Sieg in Köln. Der FC Bayern hatte im ersten Spiel nach Herbert beim Zuschauer-Rekordspiel der Bundesliga einen souveränen 83:55-Sieg bei den Telekom Baskets Bonn eingefahren. Kurios: Marko Pesic, der Sohn des Trainers, hört am Jahresende als Geschäftsführer auf.

Die Münchner hatten sich erst am Samstag von Herbert getrennt. Der Kanadier hatte die deutsche Nationalmannschaft im Sommer 2023 sensationell zum Weltmeistertitel geführt. Nach Olympia 2024 in Paris, wo eine Medaille knapp verpasst wurde, nahm er als Bundestrainer Abschied und wechselte zum FC Bayern.

Heftige Pleiten unter Herbert

Der heute 66-Jährige, der von Sommer an einen Vertrag als kanadischer Nationaltrainer besitzt, gewann mit dem Traditionsverein aber nur 2025 die Meisterschaft. In der Euroleague enttäuschten die verletzungsgeplagten Bayern in dieser Saison aber gewaltig. Das Team um Europameister wie Andreas Obst oder Johannes Voigtmann belegt mit nur fünf Siegen aus 17 Spielen den vorletzten Tabellenplatz und muss die Playoffs so gut wie abschreiben.