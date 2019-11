1 Ludwigsburgs Trainer John Patrick kann zurzeit zufrieden sein. Foto: Baumann/Julia Rahn

In der Basketball-Bundesliga feiern die Riesen Ludwigsburg ihren sechsten Sieg in Folge und gehören weiterhin der Spitzengruppe an.

Ludwigsburg - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Basketball-Bundesliga den sechsten Sieg in Folge eingefahren. Das Team von Trainer John Patrick besiegte am Samstagabend s.Oliver Würzburg mit 89:84 (42:42) und gehört weiterhin zur Spitzengruppe. „Es war ein ähnliches Spiel wie letzte Saison, letzte Saison haben wir hier jedoch verloren“, sagte Patrick. Wie genau seine Mannschaft letztlich zum achten Saisonerfolg kam, konnte der 51-Jährige auch nicht so genau sagen. „Am Ende waren wir einen Tick glücklicher oder besser.“

Spannung pur

Das Spiel vor 2973 Zuschauern war spannend bis ins Schlussviertel, Jordan Hulls traf 15 Sekunden vor Schluss aus der Distanz und brachte die Gastgeber bis auf einen Punkt heran (85:84). Khadeen Carrington, mit 23 Punkten bester Werfer der Ludwigsburger, und Nick Weiler-Babb (17) behielten anschließend in hitziger Atmosphäre aber die Nerven von der Freiwurflinie. Würzburgs Trainer Denis Wucherer monierte, dass seine Mannschaft in den entscheidenden Momenten nicht wach genug in der Verteidigung war. „Am Ende habe ich fünf oder sechs gute Aktionen von Carrington, Jaleen Smith und Weiler-Babb unmittelbar in Korbnähe gesehen, ohne dass da ein Helfen oder Entgegenkommen von unserer Seite war“, so Wucherer. „Ludwigsburg hat hintenraus die einfachen Punkte gemacht hat und deshalb die Partie gewonnen.“

Nun folgt eine Revanche

Da half es auch nicht, dass die Unterfranken deutlich besser zusammenspielten. 28 Assists verteilte Würzburg, die Riesen gerade einmal zwölf. „Wir haben das Spiel einfach durch Willen gewonnen“, sagt Jonas Wolfarth-Botterman. Für ihn und seine Teamkollegen steht am kommenden Sonntag (15 Uhr/MHP-Arena) die Pokalrevanche gegen die Basketball Löwen Braunschweig auf dem Programm.