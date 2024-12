Basketball-Bundesliga: Schreckliche erste Hälfte der MHP Riesen Ludwigsburg

Nichts war’s mit der Revanche für die Pokal-Niederlage. Auch im Nachholspiel der Basketball-Bundesliga zogen die MHP Riesen Ludwigsburg am Mittwochabend beim Mitteldeutschen BC den Kürzeren – mit 70:76 (23:36). Es war ein Spiel der Gegensätze, in dem die offensiv stärkste Mannschaft auf die beste Defensive der Liga traf – und sich letztendlich souverän durchsetzte. Entsprechend bedient war Riesen-Trainer John Patrick: „Wir haben nichts von dem aufs Parkett gebracht, was wir trainiert haben. Das war vor allem eine schreckliche erste Halbzeit.“

Besonders in der Offensive, in der die Riesen gerade einmal 19 Prozent ihrer Distanzwürfe trafen, die Gastgeber vor 2150 Zuschauern aber 35 Prozent. Das sagt einiges, dazu kamen 22 Ballverluste der Ludwigsburger. Am Ende konnten somit auch die respektablen 30 Punkte von Alleinunterhalter Justin Simon die Niederlage nicht verhindern.

Die Riesen fahren jetzt erst gar nicht zurück in die Heimat, sondern weiter in den Norden, wo am Samstag die Partie bei den Towers Hamburg auf dem Programm steht. Für den MBC steht übrigens noch ein anderes Highlight an – die Ausrichtung des Top-Four-Turniers im Pokal Mitte Februar. „Wir können Geschichte schreiben“, sagt Spieler Charles Callison. Am Mittwoch war es zumindest eine Fußnote.