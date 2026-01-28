Halbzeit in der Basketball-Bundesliga – und Zeit für ein Zwischenfazit. Das lautet ordentlich, aber nicht überragend. Erst am Ende wird abgerechnet.
Die letzten drei Gegner der MHP Riesen Ludwigsburg zum Abschluss der Hinrunde kamen aus Bamberg, Bonn und Braunschweig, ein Trible B gewissermaßen, was in der Finanzsprache so viel bedeutet wie das niedrigste akzeptierte Kreditrating. In wirtschaftlicher Hinsicht allerdings steht der Basketball-Bundesligist mit einem Etat von knapp sechs Millionen Euro und einer 99-prozentigen Hallenauslastung deutlich besser da. Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde erneut die Schuldenfreiheit des Clubs betont; aber auch sportlich liegt die Mannschaft zum Abschluss der Halbserie mit neun Siegen und sieben Niederlagen zunächst einmal im Plus (selbst wenn das Spiel bei Tabellenführer Bayern München noch nachgeholt werden muss).