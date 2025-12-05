Basketball-Bundesliga: Personalrochade bei den MHP Riesen Ludwigsburg

Eigentlich sollten bei den MHP Riesen Ludwigsburg Personalrochaden unter dem neuen Trainer Mikko Riipinen der Vergangenheit angehören. Doch erstens kommt es anders – und zweitens als man denkt. Denn der erst vor kurzem nachverpflichtete Toms Skuja ist beim Basketball-Bundesligisten schon wieder außen vor – zunächst einmal. Der Lette zog sich beim Abstecher zu seiner Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im Training eine Verletzung zu und fällt vier Wochen aus. Das ist bitter, zumal in dieser Zeit in der Liga gleich sechs richtungsweisende Spiele anstehen. Soweit die schlechte Nachricht.

Und die gute? Folgt sogleich. Denn die Ludwigsburger, die in dieser Saison bisher nie komplett antreten konnten, reagierten rasch und verpflichteten in Darnell Edge einen weiteren Spieler nach – der bereits an diesem Samstag (20 Uhr) im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Gladiators Trier sein Debüt geben soll. Der 28-jährige Spielmacher kommt aktuell von Keravnos auf Zypern, hat aber schon eine recht illustre Karriere hinter sicht. Die MHP Riesen jedenfalls sind bereits die zehnte Station seiner Profikarriere, die ihn schon nach Polen, die Türkei und Ukraine, Rumänien oder auch die Dominikanische Republik führten.

Sein neuer Trainer sagt: „Darnell ist ein Spieler mit viel Erfahrung. Er wird uns auf beiden Guardpositionen helfen können und hat Fähigkeiten, die wir benötigen. Wir wissen, dass jeder Spieler, der erstmals in die BBL wechselt, etwas Zeit braucht, um sich an die Liga zu gewöhnen – wir müssen ihn auch in das System integrieren, also müssen wir geduldig sein und Schritt für Schritt arbeiten.“

Sollte der zuletzt an der Wade verletzte Stef Smith den letzten Belastungstest vor dem Spiel gegen Trier bestehen, könnten die Ludwigsburger im Idealfall also mit sechs Ausländern antreten. Riipinen fordert jedenfalls von seinem Team: „Wir müssen als Gruppe eine körperliche und intensive Verteidigung spielen und das während des gesamten Spiels.“ Die weiteren Partien im Dezember führen die Mannschaft nach Rostock und zu Alba Berlin (29. Dezember), zu Hause empfangen die Riesen Rasta Vechta sowie Jena.