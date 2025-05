Basketball-Bundesliga: Perfekt: Mikko Riipinen neuer Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg

Wer am Mittwochabend beim Heimspiel der MHP Riesen gegen den Mitteldeutschen BC ganz genau hingeschaut hatte, konnte das künftige Gesicht des Ludwigsburger Clubs bereits unter den 3530 Zuschauern auf der Tribüne erspähen: Dort saß auch Mikko Riipinen, der am Freitag offiziell als künftiger Trainer des Basketball-Bundesligisten mit Vertrag bis 2027 vorgestellt wurde, nachdem entsprechende Gerüchte bereits zu Wochenbeginn durchgesickert waren.

Der 37-jährige Schwede mit finnischen Wurzeln war daraufhin bei seinem bisherigen Verein BG Göttingen am Montag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden worden. So gesehen konnte er den Sieg der Riesen guten Gewissens beklatschen. „Wir freuen uns, mit Mikko Riipinen einen jungen, aber durchaus erfahrenen Coach verpflichtet zu haben. Er hat klare Vorstellungen, wirkt sehr motiviert und ehrgeizig. Ich glaube, dass wir mit ihm als neuen Headcoach unsere Identität bewahren, aber gleichzeitig neue und moderne Inhalte des Basketballs etablieren werden“, sagt Ludwigsburgs Vorsitzender Alexander Reil zur Entscheidung, nachdem zwischenzeitlich auch Interimstrainer Lars Masell sowie Ex-Co-Trainer David Gale ein Thema waren.

„Es gibt hier eine sehr prägnante Identität und das Ziel ist es, auf diese Identität aufzubauen und neue Elemente hinzuzufügen. Ich freue mich, diesen nächsten Schritt als Team gemeinsam zu gehen“, sagte Riipinen, der auch weiter in seiner Doppelrolle als schwedischer Nationalcoach fungieren wird, und nach seinem kurzen Abstecher in die Barockstadt am Freitag in seine Heimat zur Familie nach Stockholm zurückflog.

Allerdings nicht ohne noch vorher ein paar Worte zu seiner Philosophie zu hinterlassen: „Ich bin nicht hier, um den Club vollkommen zu verändern, sondern um auf sehr gute Dinge aufzubauen, Dinge anzupassen, den Standort zu entwickeln. Natürlich ist das ein neuer Start und das Ziel ist es, dass dies der Start einer neuen Ära ist. Wir müssen uns erinnern, woher wir kommen und welche Menschen uns in diese bereits gute Position gebracht haben. Das ist wichtig für mich. Wir werden die Ludwigsburger Identität, mit der Härte, der Defensive und der Team-First-Mentalität beibehalten und dann neue Elemente hinzufügen.“

Für die aktuelle Mannschaft mit Masell steht zunächst einmal am Sonntag (16.30 Uhr) das letzte Hauptrundenspiel bei Bayern München auf dem Programm, in dem sich auch entscheiden wird, ob es für die Riesen noch in die Play-ins reicht – und die Saison somit um mindestens zwei Tage verlängert wird.