1 Desure Bui: Viertelfinale, wir kommen Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Ludwigsburgs Basketballer haben auf den letzten Drücker die Play-offs erreicht – auch dank der Taktik des Trainers.











Link kopiert



Wer wagt, der gewinnt. So wie die MHP Riesen Ludwigsburg am Dienstagabend beim 91:78 (45:35) im entscheidenden Spiel um den Einzug in die Play-offs der deutschen Basketball-Meisterschaft gegen die Towers Hamburg.