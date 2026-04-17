Basketball Bundesliga: MHP-Riesen und Stadt wollen Basketball in Ludwigsburg omnipräsent machen

Basketball soll künftig in Ludwigsburg durch die Innovationsplattform „ArenaLab“ rund um die Uhr gedacht werden. Dabei setzen drei Partner auch auf ein neues Mobilitätskonzept.
Fünf Bewerbungen sind schon eingegangen für ein zukunftsweisendes Projekt – noch vor dem offiziellen Startschuss am Donnerstag in der Business-Lounge der MHPArena in Ludwigsburg. Bis zum 14. Mai haben weitere Start-ups und kreative Unternehmen noch Zeit, ihre Ideen einzuschicken, um Teil des „ArenaLab“ zu werden. Doch was verbirgt sich hinter diesen sieben Buchstaben?