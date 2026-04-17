Basketball Bundesliga: MHP-Riesen und Stadt wollen Basketball in Ludwigsburg omnipräsent machen

Basketball soll künftig in Ludwigsburg durch die Innovationsplattform „ArenaLab“ rund um die Uhr gedacht werden. Dabei setzen drei Partner auch auf ein neues Mobilitätskonzept.

Fünf Bewerbungen sind schon eingegangen für ein zukunftsweisendes Projekt – noch vor dem offiziellen Startschuss am Donnerstag in der Business-Lounge der MHPArena in Ludwigsburg. Bis zum 14. Mai haben weitere Start-ups und kreative Unternehmen noch Zeit, ihre Ideen einzuschicken, um Teil des „ArenaLab“ zu werden. Doch was verbirgt sich hinter diesen sieben Buchstaben?

Gemeinsam mit den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim und dem Innovationsnetzwerk der Stadt Ludwigsburg hat der Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg die neue Innovations-Plattform gegründet. Drei starke Partner aus der Region machen gemeinsame Sache und suchen mit dem Ideenwettbewerb weitere starke Partner.

Zu den Fans soll eine neue Verbindung entstehen

Die Fan-Experience und die Mobilität sind dabei zwei Themenfelder, die man gemeinsam bespielen will, weil sich der Spitzensport längst nicht mehr nur auf das Spielfeld erstreckt. Basketball mit all seinen Facetten soll den Alltag der Fans auch vor und nach dem Spieltag bereichern.

Die Teilnehmenden am Wettbewerb sollen sich Konzepte überlegen, wie die Anhänger künftig ihren Basketball, digital, im Alltag und vor Ort erleben und dabei auch das Thema Mobilität aufgreifen. Gesucht werden Lösungen über diverse Kanäle hinweg sowie für eine spürbar bessere, nachhaltige und intelligente An- und Abreise rund um die MHPArena .

Die Projektpartner warten gespannt auf die Bewerbungen. Foto: Simon Granville

„Wenn man die Menschen wirklich erreichen will, muss man die gesamte Reise eines Fans rund um einen Spieltag sehen“, sagt Markus Buchmann, 2. Vorsitzender der MHP Riesen Ludwigsburg. Dabei soll der Vision „Basketball 24/7“ – also rund um die Uhr – Leben eingehaucht werden. Der Gameday soll unterschiedliche Zielgruppen gleichermaßen begeistern – vor allem junge Menschen, für die ständige digitale Erreichbarkeit der Normalfall ist. Und weil Basketball niemals die Reichweite von Fußball erreichen wird, setzt man auf Nahbarkeit und Emotionen.

Die Stadt bringt sich mit ihrem Innovationsnetzwerk ein. „Die MHP-Riesen zählen mit Filmakademie, Blüba, Residenzschloss, den Festspielen und dem Urbanharbour zu den Attraktionen, die Menschen in die Stadt bringen“, sagt Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht. „Wir vernetzen uns zum Wohle des Sports und hoffen auf kreative Bewerbungen“, sagt Knecht. Die Challenge richtet sich aber auch an Lösungsanbieter aus dem Umfeld von Hochschulen.

Die Idee von autonomen Shuttles umsetzen

Mit an Bord sind auch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWBL). „Wir haben in Ludwigsburg gute Voraussetzungen, um neue Lösungen für den Verkehr und die Besucherführung zu finden“, sagt SWBL-Geschäftsführer Christian Schneider. Von den diversen Parkhäuser aus könnten die Zuschauer über autonome Shuttles zur MHP-Arena gelangen. „In Hamburg wird das am Hafen schon umgesetzt“, sagt Schneider.

Dem Gewinner winkt im Oktober nicht nur ein Preisgeld von 5000 Euro, sondern auch ein Mentoring durch Experten aus dem Profisport und dem Innovationsnetzwerk Ludwigsburg.