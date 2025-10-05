Ludwigsburgs Basketballer haben den Heim-Auftakt in der Bundesliga verloren, obwohl sie über weite Strecken geführt hatten.











Beim letzten Spiel am Freitag in Frankfurt sagte Ludwigsburgs Spielmacher Stef Smith: „Ich spiele fast lieber auswärts, und sorge dann dafür, dass die Halle ruhig wird.“ Das ist ihm dort mit 28 Punkten und dem Sieg bei den Skyliners auch gelungen. Bei der Heim-Premiere der Riesen in der diesjährigen Basketball-Bundesliga-Saison am Sonntagabend war am Ende dann allerdings die MHP-Arena ruhig gestellt, es setzte eine knappe 79:84 (48:44-)Niederlage gegen die Würzburg Baskets, die damit nach drei Spielen weiter unbesiegt sind.