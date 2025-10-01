Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg wollen zurück nach Europa

Ludwigsburgs Basketballer starten mit Verspätung in die Liga, was nichts an den ambitionierten Zielen ändert. Der Einstieg der Sparda-Bank als Hauptsponsor kommt da gerade recht.
Die offizielle Saison der Basketball-Bundesliga hat bereits vergangenes Wochenende begonnen – ohne die MHP Riesen. Doch keine Sorge: Die Ludwigsburger zählen weiter zu den 18 Elite-Clubs in Deutschland. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Gegner Alba Berlin hatte ausgerechnet zum Auftakt keine Halle zur Verfügung, also heißt es: egal ob Liga oder Pokal – Hauptsache Frankfurt. Dort gewannen die Riesen am vergangenen Mittwoch in der ersten Runde knapp 101:96, und in Hessen startet nun auch mit Verspätung am Freitag (16.30 Uhr) die Liga für Ludwigsburg.