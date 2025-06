Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg verpflichten Wunschspieler Stefan Smith

1 Stefan Smith (li.) bei Cholet Foto: imago/PsnewZ

Der Kader der MHP Riesen füllt sich nach und nach – jetzt fehlen nur noch drei ausländische Spieler.











So langsam nimmt der Kader der MHP Riesen Ludwigsburg Form an. Nachdem der Basketball-Bundesligist zuletzt die Verträge mit Brandon Tischler und Booker Coplin bestätigt sowie als ersten externen Ausländer Keeshawn Kellman (Florida University) bekannt gegeben hat, folgte nun mit Stefan Smith ein Wunschspieler des neuen Trainers Miko Riipinen, der sagt: „Stefan ist ein Spieler, der uns auf viele Arten helfen kann und er hat bereits Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt, was wichtig für uns sein wird“, so der Schwede. Bezüglich des Profils auf dem Parkett fügt er an: „Stefan ist ein Spieler, der scoren, aber auch mit seiner Geschwindigkeit und seinem Ballgefühl Vorteile für das Team schaffen kann. Und Stefan ist ein guter Verteidiger, der uns auch in der Defensive helfen kann.“