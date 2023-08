1 Trainer John Patrick braucht noch Ersatz, nachdem Woodard (li.) verletzt lange ausfällt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Ludwigsburg - Der Countdown für den Saisonstart der MHP Riesen Ludwigsburg am Samstag gegen die Hamburg Towers läuft – und noch ist der Kader nicht komplett. Das dürfte sich jedoch ändern, der Bundesligist steht nach Informationen unserer Zeitung kurz vor der Verpflichtung von Jaylen Hands, der auf der Spielmacherposition Quinton Hooker ersetzen soll, dessen Vertrag vor kurzem in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden war. Hands spielte schon in der G-League und beim serbischen Club FMP Belgrad, der in der erstklassigen Adria-Legaue spielt. Der 22-Jährige wäre der sechste Legionär, das zulässige Kontingent damit ausgeschöpft.