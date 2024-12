Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg siegen dank angeschlagenem Maldonado

1 Hunter Maldonado gibt alles. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Ludwigsburgs Basketballer haben in der Bundesliga haben einen wichtigen Sieg gefeiert und Gegner Chemnitz überholt. Jetzt wartet am Mittwoch die Pokal-Revanche.











In der mit 4000 Zuschauern ausverkauften MHP-Arena gab es am Sonntag eine Person, die schon vorab als Siegerin feststand: Die Mutter der Basketball spielenden Tischler-Zwillinge. Am Ende konnte sie ich – in einem neutralen weißen Pullover – auf der Tribüne über einen 69:65(34:35-)Sieg von Brandon mit den MHP Riesen Ludwigsburg gegen die Niners Chemnitz (mit Nicholas) freuen. Über einen Sieg des Willens, der Intensität, bei allen vorhandenen Schwächen in der Offensive. „Wir haben von außen nicht gut getroffen, aber einen Weg zurück ins Spiel gefunden“, sagte Trainer John Patrick.