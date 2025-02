Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg setzen ihre Achterbahnfahrt fort

1 Justin Simon erwischt gegen Heidelberg nicht seinen besten Tag. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Ludwigsburgs Basketballer verlieren auch das Rückspiel gegen Heidelberg. Jetzt wartet vor der Pause noch eine Chance am Dienstag gegen Bonn.











Im SNP-Dome in Heidelberg hatte es am Samstagabend beim Basketball-Bundesligaspiel der Heidelberger gegen die MHP Riesen Ende des dritten Viertels technische Probleme mit der Anzeigetafel gegeben. Im übertragenen Sinn gab es die aber auch beim Gastverein aus Ludwigsburg, der deshalb am Ende 73:86 (38:47) verlor. „Die Niederlage lag an unserer Einstellung“, sagte hinterher Spielmacher Johannes Patrick. „Wir wollte der Aggressor sein, das waren wird nicht – und dann verliert man so ein Spiel.“