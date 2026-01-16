Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg schon mit Überraschungsgast Gavin Schilling?

1 Gavin Schilling (li.) verteidigt künftig für die MHP Riesen. Foto: IMAGO/Christoph Worsch

Ludwigsburgs Basketballer empfangen an diesem Samstag die Bonner – vielleicht schon mit einem weiteren Neuzugang.











Link kopiert



Für Partie der MHP Riesen Ludwigsburg an diesem Samstag (18.30 Uhr) sind nur wenige Restkarten übrig, für einen Überraschungsgast allerdings wäre auf jeden Fall noch ein Platz frei – auf der Bank. Der Basketball-Bundesligist ist nach der Verletzung Keeshawn Kellmans nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Gavin Schilling verpflichtet. Der 30-Jährige gebürtige Münchner hat in dieser Saison bisher aushilfsweis beim Rivalen Chemnitz 99ers agiert, war zuletzt aber vereinslos, sodass die Riesen zuschlagen konnten. Der Ex-Nationalspieler (neun Länderspiele) kann die großen Positionen begleiten und auf viel Erfahrung blicken. Die hat Schilling in der Bundesliga in Ulm, Braunschweig oder bei der Münchner Bayern gesammelt, dazu kamen Auslandsstationen in Limoges (Frankreich), Pesaro (Italien) sowie Konyaspor (Türkei).