Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg melden sich in Hamburg zurück

1 Joel Scott (li.) trifft am besten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Ludwigsburgs Basketballer haben die Niederlage unter der Woche beim Mitteldeutschen BC wettgemacht. Nicht schön, aber erfolgreich.











Link kopiert



Einen Schönheitspreis haben die MHP Riesen Ludwigsburg am Samstag nicht gewonnen, aber zwei wichtige Punkte in der Basketball-Bundesliga durch den 73:66-Sieg bei den Towers Hamburg, nachdem es unter der Woche noch eine Niederlage beim Mitteldeutschen BC gegeben hatte. „Wir haben den Fokus heute von Beginn an auf den 40 Minuten gehabt“, sagte nach der verschlafenen ersten Hälfte vom Mittwoch Center Joel Scott, der mit 20 Punkten und fünf Rebounds maßgeblich am Erfolg beteiligt war.