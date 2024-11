Ludwigsburgs Basketballern fehlt in dieser Saison bisher die Konstanz. Jetzt gilt der Fokus erst einmal dem Fiba Europe Cup am Dienstag.

Drei Spiele in sechs Tagen waren am Ende doch zu viel – jedenfalls verloren die MHP Riesen Ludwigsburg am Samstag in der Basketball-Bundesliga wenn auch knapp mit 77:79 (38:33) gegen Rasta Vechta. „Vechta hat am Ende weniger Fehler gemacht, uns hat da ein wenig der Biss gefehlt“, sagte Trainer John Patrick.

In der hektischen Schlussphase landete Ezra Manjons letzter Wurf am Ring, der US-Amerikaner hatte zuvor schon einen Freiwurf zum möglichen Ausgleich liegen lassen, zudem war ein Einwurf von Vechtas Spielmacher Tyger Campbell wohl nicht regelkonform. Es kamen einige widrige Umstände zusammen, zu denen auch weiter die Ausfälle des kranken Jacob Patrick sowie des verletzten Yorman Polas Bartolo gehörten, so dass auf Vechtas Seite ein Brandon Randolph relativ leicht zu einfachen 28 Punkten kam, weil er defensiv kaum attackiert wurde.

Und was war positiv? Bei den Riesen Joel Scott (23 Punkte), der nachverpflichtete Jarred Ogungbemi-Jackson (21) sowie Youngster Julis Baumer, der wegen seiner schulischen Verpflichtungen nur wenig mittrainieren konnte, aber auf mehr als 16 Minuten Spielzeit kam. Im Gegensatz zu Jonas Wohlfarth-Bottermann sowie Brandon Tischler, die trotz der hohen Belastung in dieser Woche zusammen nur gut fünf Minuten Einsatzzeit hatten. Und ein mit viel Vorschusslorbeeren zurückgeholter Justin Simon (4) erweist sich bisher nicht als der erhoffte Leistungsträger der Ludwigsburger, die die Woche am Montag mit einem souveränen Auswärtssieg in Bonn begonnen hatten – aber nun ist wieder kein Ende der Schwankungen im Spiel der Riesen in Sicht.

Und auch keine Pause. Bereits am Dienstag (19.30 Uhr) geht es im Fiba Europe Cup in der MHP-Arena gegen KB Trepca aus dem Kosovo weiter. Um sich die Chancen auf das Weiterkommen zu bewahren, muss in jeden Fall gewonnen werden, am besten relativ hoch – denn am Ende könnte auch das Korbverhältnis noch eine Rolle spielen.