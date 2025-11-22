Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg feiern vierten Sieg in Folge und Platz vier

Nicht schön, aber erfolgreich. Nach diesem Motto verfahren Ludwigsburgs Basketballer in Hamburg. Was auch an den fehlenden Spielmachern liegt.
Alles hat ein Ende – nur die Niederlagenserie der Hamburger Basketballer nicht. Saison- und Wettbewerbsübergreifend haben die Towers 20 Spiele verloren, am Samstag sah es dann kurz danach aus, als könnte diese Horrorserie ein Ende haben. In der Schlussphase der Bundesliga-Partie gegen die MHP Riesen Ludwigsburg war die Mannschaft (nach elf Punkten Rückstand) bis auf einen Zähler herangekommen, verlor dann aber doch mit 84:88 (45:44), womit die Riesen den vierten Erfolg nacheinander – und zumindest vorübergehend Platz vier – feierten.