1 Silas Melson macht gegen München 33 Punkte. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Ludwigsburgs Basketballer haben Favorit München im Viertelfinale ein Spiel abgeluchst und setzen nun auf den Heimvorteil. Und was macht Trainer Josh King?











Link kopiert



Bayern Münchens spanischer Star-Trainer Pablo Laso hatte nach der überraschenden Auftaktniederlage im Basketball-Viertelfinale am Samstag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gesagt: „So wollten wir nicht in die Play-offs starten. Natürlich erwartet man da eine Reaktion.“ Die sah er dann am Pfingstmontag im BMW-Park beim 83:67 (43:33). Somit steht es nach dem Doppelspieltag in der Serie 1:1, was für die Riesen nicht nur ein sportlicher Erfolg ist, sondern auf jeden Fall zwei weitere lukrative Heimspiele garantiert: Das erste an diesem Mittwoch (18.30 Uhr), das zweite dann am Freitag (20.30). Nach der Sensation vom Samstag mit dem 102:98-Sieg nach Verlängerung stand Josh Kings Mannschaft zwei Tage später trotz einer 14:7-Führung weitgehend auf verlorenem Posten. Weil die Riesen zum einen bei weitem nicht so gut trafen wie im ersten Spiel (Silas Melson 20 Punkte nach 33 am Samstag); im Gegensatz zu Bayerns beiden Ex-NBA-Profis Carson Edwards (21) und Isaac Bonga (18).