1 Sayonara John Patrick Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach fast zehn Jahren verlässt der Basketball-Coach den Bundesligisten in Richtung Japan. Beim Abschied hieß es: „Ludwigsburg vermisst dich!“









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











John Patrick sagt Sayonara. Eines der wenigen japanischen Worte, das vielleicht auch in Deutschland ein Begriff ist und übersetzt auf Wiedersehen bedeutet. Auf Wiedersehen Ludwigsburg in diesem Fall. Wobei es ja noch den gleichnamigen Film gibt mit Marlon Brando, der unter dem Genre Liebesdrama läuft. Irgendwie passt das in diesem Zusammenhang alles, denn nach knapp zehn Jahren verlässt der Basketball-Trainer Patrick die MHP Riesen, was am Mittwochabend beim offiziellen Abschied im Rahmen eines Sponsorenabends doch sehr emotionale Züge annahm. Der Vorsitzende Alexander Reil bekannte: „Ich werde dich vermissen, Ludwigsburg wird dich vermissen.“ Ehre, wem Ehre gebührt.