1 John Patrick: Händeschütteln zum Abschied Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nun ist es offiziell: Erfolgstrainer John Patrick verlässt die Ludwigsburger Basketballer, sein Nachfolger soll Josh King werden.















Link kopiert

So eine Sponsorenabend zum Saisonabschluss ist doch der passende Rahmen, um den wichtigen Personen im Umfeld relevante Informationen zukommen zu lassen. Und so nutzten die Ludwigsburger Basketballer das „Riesen-Dinner“ am Mittwochabend zu einem offiziellen Statement. Der Vorsitzende Alexander Reil gab die Trennung von Cheftrainer Patrick offiziell bekannt, die sich zuletzt ja schon abgezeichnet hatte. Nach fast zehn Jahren der Zusammenarbeit („Wir waren von Anfang an auf einer Wellenlänge“, so Reil) werden sich die Wege trennen, obwohl de 54-Jährige noch einen laufenden Vertrag besaß. Doch dem Erfolgstrainer (zuletzt zweimal im Play-off-Halbfinale, einmal sogar im Finale) wollte man für eine neue Herausforderung keine Steine in den Weg legen. In Japan wartet ab Herbst eine neue Aufgabe, die dann auch mit etwas weniger Stress verbunden sein soll.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: „Die MHP Riesen sind eine Art Fabrik für größere Vereine“

Zudem dürfte Patrick noch in die Suche eines Nachfolgers involviert sein, bei der die Spur zum ehemaligem Assistenten Josh King (36) führt, der aktuell noch bei USK Prag unter Vertrag steht. Inwieweit Patrick auch bei der Kaderplanung für die neue Saison eingebunden ist, wird man sehen. Aktuell stehen die Riesen fast ohne Mannschaft da. Lediglich Ergänzungsspieler Jonathan Bähre hat noch einen Vertrag bis 2023, und bei Yorman Polas Bartolo besteht eine Option. Ansonsten droht auch im Kader Aderlass.