Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg bestreiten am 18. August ihren Trainingsauftakt, auch die ersten Partien in der Bundesliga stehen fest.

Die Saison der Basketball-Bundesliga beginnt zwar erst Ende September, doch einige Fans fiebern schon dem Spielplan entgegen. Der soll zwar erst gegen Ende dieser Woche offiziell veröffentlicht werden, doch nach Informationen unserer Zeitung stehen die ersten Partien der MHP Riesen Ludwigsburg bereits fest, so dass eine gewisse Planungssicherheit bestehen dürfte:

Bekannt war ja schon das Auftaktspiel zu Hause in der MHP-Arena am 29. September gegen die Veolia Towers Hamburg. Hinzu kommen jetzt die Begegnungen gegen Vizemeister Telekom Baskets Bonn am 21. Oktober (am Wochenende zuvor geht es gegen den gleichen Gegner auch im Pokal-Achtelfinale ran!) sowie gegen Rostock am 5. November. Dazwischen sind noch Auswärtsspiele am 2. und 6. Oktober angesetzt. Auf das dritte Heimspiel – gegen Alba Berlin – müssen die Fans dann bis zum 26. November warten.

Trainingsauftakt der Riesen ist am 18. August, bis dahin soll auch die letzte noch offene Ausländerposition besetzt sein, damit das Trainerteam um Chefcoach Josh King eine optimale Vorbereitung mit einem kompletten Kader hat. Dazu gibt es jede Menge zum Teil hoch karätiger Testspiele, zum Beispiel gegen Meister Ratiopharm Ulm oder auch den alten Rivalen Tigers Tübingen, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine Ausnahme macht traditionell die offizielle Porsche Saison-Eröffnung am 9. September gegen den dänischen Club Bakken Bears, bei der sich auch sämtliche Nachwuchsmannschaften der Riesen präsentieren werden.

Eröffnet wird die Bundesliga-Saison 2023/24 am 27. September mit dem Spiel von Meister Ratiopharm Ulm gegen Chemnitz, einen Tag später am Donnerstag startet Aufsteiger Tigers Tübingen bei Vizemeister Telekom Baskets Bonn in die Runde.