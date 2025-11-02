Basketball-Bundesliga: Geburtstagskind führt MHP Riesen Ludwigsburg zum Sieg
Tray Buchanan wurde 27, machte aber noch mehr Punkte. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen B

Ludwigsburgs Basketballer siegen beim Spitzenreiter in Weißenfels – mit einem neuen Spielmacher aus Lettland.

Überraschung geglückt – und das gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen zauberten die MHP Riesen schon vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag beim Mitteldeutschen BC einen neuen Basketballer aus dem Hut und liefen mit Toms Skuja auf, einer Nachverpflichtung auf der Spielmacherposition. Zum anderen fügten die Ludwigsburger dem bisherigen Spitzenreiter die erste Niederlage zu, was nicht zuletzt ein Verdienst von Tray Buchanan war, der überragende 32 Punkte zum 93:82 (41:35) beisteuerte und hinterher sagte: „Gutes Gefühl. Ich habe mir selbst ein Geschenk gemacht.“ Schließlich wurde er am Sonntag 27 Jahre alt.

 

Erst 23 ist der Neuzugang aus Lettland, über den Trainer Mikko Riipinen vorab sagte: „Wir wissen, dass es immer etwas Zeit braucht, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen.“ Das musste der junge Mann gleich am eigenen Leib erfahren. Nach nicht einmal zwei Minuten auf dem Feld hatte er schon drei Fouls auf dem Konto, doch mit zunehmender Spielzeit kam er immer besser in die Partie und deutete an, dass er auf der Spielmacherposition die erhoffte Verstärkung sein kann. Zumal der etatmäßige Akteur Stef Smith in Weißenfels wegen seiner Wadenprobleme geschont wurde, was allerdings nicht allzu sehr ins Gewicht fiel.

Die Riesen führten vor 2800 Zuschauern beim Pokalsieger quasi die gesamten 40 Minuten, teilweise sogar mit 20 Punkten. Dazu trug auch eine starke Dreipunkte-Quote bei von exakt 50 Prozent. Mit dem Rückenwind von zuletzt zwei Siegen empfängt die Mannschaft am Samstag die Baskets Oldenburg. Und vielleicht gab es auf der langen Heimfahrt am Sonntag unterwegs ja noch eine Überraschung des Geburtstagskindes.

 