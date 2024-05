1 Trainer Josh King ist voll motiviert – und die Spieler? Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

In einem der wichtigsten Spiele der Saison am Donnerstag gegen Hamburg können Ludwigsburgs Basketballer nicht auf großen Rückhalt hoffen: Es droht ein Minusrekord.











Letzte Ausfahrt Ludwigsburg? Die MHP Riesen haben an diesem Donnerstag (20 Uhr) die finale Chance, sich über die Play-ins als Tabellen-Achter doch noch für die Play-offs im Basketball zu qualifizieren. Voraussetzung ist ein Sieg gegen die Hamburg Towers, gegen die in der Liga beide Spiele diese Saison verloren gingen. Aber zumindest nicht ein halbes Dutzend wie gegen die Bonner, bei denen es am Dienstagabend beim 69:90 die nächste Pleite gesetzt hatte.