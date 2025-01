Basketball-Bundesliga: Ersatzgeschwächte MHP Riesen Ludwigsburg trumpfen stark auf

1 Ezra Manjon (li.) ist kaum zu stoppen. Foto: Pressefoto Baumann/Bamberg Baskets

Ludwigsburgs Basketballer haben die Hinrunde mit einem Sieg abgeschlossen – dennoch gibt es noch Luft nach oben.











Link kopiert



Ludwigsburgs Vorsitzender Alexander Reil hatte sich warm angezogen und seine Winterjacke auch in der ausverkauften Halle nicht ausgezogen, nachdem er im Vorfeld der Bundesliga-Partie seiner MHP Riesen gegen die Bamberg Baskets gesagt hatte: „Über alles andere als einen Sieg möchte ich gar nicht nachdenken.“ Musste er auch nicht, am Ende lag seine Mannschaft nicht einmal in Rückstand und gewann am Ende deutlich mit 92:73 (49:38). „Wir sind mit der Aggressivität der Ludwigsburger nicht klar gekommen“, sagte Bambergs Trainer Anton Gavel.