Basketball Bundesliga: Enttäuschender Abend für die MHP Riesen Ludwigsburg

Die Ludwigsburger Basketballer verlieren gegen die Baskets aus Bamberg (74:86). Mit der Niederlage sind die Riesen nun sogar aus den ersten sechs Play-off-Plätzen rausgefallen.
Die MHP-Arena erleuchtete am Samstagabend bei den Ludwigsburger Bundesliga-Basketballern nur einmal, als die erneut 4000 Zuschauer in einer Werbepause die Taschenlampen ihrer Handys einschalteten. Ansonsten war die Partie gegen die Baskets aus Bamberg eine triste Angelegenheit bei der 74:86(28:50)-Niederlage, wodurch nach einem zwischenzeitlichen 30-Punkte-Rückstand zumindest noch der direkte Vergleich (der am Ende bei Punktgleichheit entscheidet) gerettet wurde.