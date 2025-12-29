Basketball-Bundesliga: Debakel für die MHP Riesen Ludwigsburg und Verletzungsschock

1 Hängende Köpfe bei den MHP Riesen Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Berlin war für die MHP Riesen wirklich keine Reise wert. Ludwigsburgs Trainer Mikko Riippinen hatte nicht einmal 48 Stunden nach dem Sieg gegen Jena gefordert: „Für uns ist die Kombination aus Energie und Konzentration der entscheidende Faktor.“ Doch den hatten seine Spieler am Montagabend nach dem ersten Viertel (16:11) in einem desolaten Auftritt völlig aus den Augen verloren, sodass Alba Berlin am Ende in dem Nachholspiel zu einem ungefährdeten 80:47 (41:22) in der Basketball-Bundesliga kam. Was nicht zuletzt daran lag, dass sich die Riesen wieder einmal ein Turnover-Festival (24 Ballverluste) erlaubten, ein Freiwurf-Debakel (gerade mal 52 Prozent Treffer) und das Top-Trio mit Tray Buchanan (2 Punkte), Stef Smith (10) und Elijah Hughes (8) von der Berliner Defensive abgemeldet wurde.