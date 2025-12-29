Basketball-Bundesliga: Debakel für die MHP Riesen Ludwigsburg und Verletzungsschock
Hängende Köpfe bei den MHP Riesen Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Ludwigsburgs Basketballer haben im alten Jahr kein Feuerwerk mehr abgebrannt. Sie verloren deutlich bei Alba Berlin – und noch Spieler Hughes.

Berlin war für die MHP Riesen wirklich keine Reise wert. Ludwigsburgs Trainer Mikko Riippinen hatte nicht einmal 48 Stunden nach dem Sieg gegen Jena gefordert: „Für uns ist die Kombination aus Energie und Konzentration der entscheidende Faktor.“ Doch den hatten seine Spieler am Montagabend nach dem ersten Viertel (16:11) in einem desolaten Auftritt völlig aus den Augen verloren, sodass Alba Berlin am Ende in dem Nachholspiel zu einem ungefährdeten 80:47 (41:22) in der Basketball-Bundesliga kam. Was nicht zuletzt daran lag, dass sich die Riesen wieder einmal ein Turnover-Festival (24 Ballverluste) erlaubten, ein Freiwurf-Debakel (gerade mal 52 Prozent Treffer) und das Top-Trio mit Tray Buchanan (2 Punkte), Stef Smith (10) und Elijah Hughes (8) von der Berliner Defensive abgemeldet wurde.

 

Damit nicht genug. Ausgerechnet der bis dahin beste Riesen-Werfer Hughes humpelte kurz vor der Pause vom Parket, nachdem er auf einem völlig deplatzierten Werbeaufkleber ausgerutscht war, ein echtes Ärger – zumal ein längerer Ausfall droht. Und das, nachdem die Mannschaft schon die gesamte Saison mit Verletzungen kämpft. Das ändert nichts daran, dass die Riesen um Coach Riipinen am Samstag (20 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht Heidelberg unter Zugzwang stehen

 