Kaum jemand tippt auf Alba als Meister. Doch dann übertrumpft Alba selbst die vermeintlichen Giganten des FC Bayern. Warum? Dafür hat der Clubboss eine Erklärung. In München herrscht hingegen Frust.
München/Berlin - Albas Sensations-Champions gönnten sich noch in der Berliner Nacht einen verdienten Döner "mit alles". Nach der Heimfahrt im ICE mit Bundesliga-Pokal, Bier, Zigarren und Boombox im Gepäck musste eine typische Stärkung her - einer der verblüffendsten Meistertitel in der Geschichte der BBL wollte schließlich adäquat gefeiert werden. "Fucking hell, wir werden ordentlich auf den Putz hauen", kündigte Coach Pedro Calles direkt nach dem Sieg an.