Basketball-Bundesliga: Bei den MHP Riesen Ludwigsburg treffen fast alle Spieler

Ludwigsburgs Basketballer kamen gegen Braunschweig zu einem ungefährdeten Sieg, wobei ein Spieler herausragte – der Älteste.
Ludwigsburgs Basketballer haben am Samstagabend knapp verpasst, dass die MHP Arena mit 3914 Zuschauern zum achten mal nacheinander ausverkauft war. Dafür stimmte gegen die Löwen Braunschweig – anders als eine Woche zuvor gegen Bonn – beim 86:62-Sieg das Ergebnis, wodurch die MHP Riesen in der Bundesliga zumindest vorübergehend auf Platz sieben kletterten. „Es war kein berauschendes Spiel“, sagte Trainer Mikko Riipinen, „aber ich bin stolz auf die Mentalität der Mannschaft.“