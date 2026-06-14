Die Bayern verlieren in den Playoffs zwei Runden lang kein Spiel - im Finale dann aber gleich das zweite gegen Alba. Berlin krönt einen defensiven Kraftakt und hat nun zwei Heimspiele.
München - Mit einem defensiven Kraftakt hat Alba Berlin die Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft ausgeglichen und dem Favoriten FC Bayern München einen unerwarteten Dämpfer zugefügt. Die Hauptstädter rangen den Titelverteidiger im zweiten Endspiel mit 86:79 (40:45) nieder. Zwei Tage nach dem Offensiv-Feuerwerk von Spiel eins waren beide Teams zwar deutlich weniger treffsicher - die Intensität aber war jeweils titelwürdig.