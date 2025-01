Basketball-Bundesliga: ALBA Berlin: Ein Rohrer auf der großen Basketball-Bühne

1 Anton Nufer von ALBA Berlin nimmt Maß beim Freiwurf. Foto: Jan Buchholz

Der 18 Jahre alte Anton Nufer aus Stuttgart-Rohr durfte mit zwei Basketball-Weltmeistern sein Sommertraining bestreiten und hat bereits für ALBA Berlin fünf Einsätze in der Euroleague absolviert.











Es ist schon ein illustrer Kreis, in dem Anton Nufer auf der Homepage der Basketball-Euroleague geführt wird: Zwischen Kendrick Nunn (212 Einsätze in der nordamerikanischen Profiliga NBA) und dem deutschen Nationalspieler Andreas Obst (Weltmeister 2023, Olympia-Vierter 2024) findet sich das Porträt des 18-Jährigen aus Stuttgart-Rohr im Internetauftritt der besten Basketball-Liga in Europa und vermeintlich zweitbesten der Welt. Fünf Einsätze hat das schwäbische Toptalent in dieser Saison bereits für das Profiteam von ALBA Berlin gegen die Superstars des Sports absolviert.