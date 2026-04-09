Basketball beim TSV Steinenbronn: “Eine zweite Familie“ – Warum der abgeschlagene Tabellenletzte nie aufgibt

Die Regionalliga-Basketballerinnen der Steinenbronn Beasts müssen Woche für Woche mit Niederlagen umgehen – und zeigen dabei was auf wie neben dem Feld echten Teamgeist ausmacht.
Sie hatten lange darauf hingearbeitet – im dritten Anlauf war es endlich soweit. Den Basketballerinnen der Steinenbronn Beasts gelang Historisches. Der Aufstieg in die dritthöchste Liga Deutschlands, die Regionalliga. „Das war eine riesen Freude“, erinnert sich Trainer Christian Schenk. Und fügt hinzu: „Das war schon krass.“