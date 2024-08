Basketball bei Olympia: Verband will Herbert-Nachfolger zeitnah verkünden

1 Gordon Herbert absolviert sein letztes Spiel. Foto: Marcus Brandt/dpa

Die Ära von Gordon Herbert bei den deutschen Basketballern endet. Schon bald soll feststehen, wer Nachfolger des Erfolgscoaches wird.











Paris - Der Deutsche Basketball Bund will den Nachfolger für Erfolgscoach Gordon Herbert relativ schnell nach den Olympischen Spielen bekanntgeben. "Das wird zeitnah geschehen", sagte Vize-Präsident Armin Andres der Deutschen Presse-Agentur in Paris. "Im November stehen schon die nächsten Spiele in der EM-Qualifikation an. Da braucht der Neue ja einen gewissen Vorlauf, um sich mit den Spielern auszutauschen", sagte Andres. "Von daher haben wir natürlich schon Gespräche geführt."