Der Aussetzer in der Übertragung des NBA-Play-in-Spiels von Charlotte und Miami für Frust. Ein Basketball-Superstar reagiert fassungslos.
Charlotte - Technische Probleme bei der NBA-Übertragung des Play-in-Spiels zwischen den Charlotte Hornets und den Miami Heat haben auch Basketball-Superstar LeBron James verärgert. Beim 127:126 der Hornets fiel der Stream des übertragenden Senders Amazon Prime während der Verlängerung rund zwei Minuten aus. "Sagt mir, dass das Spiel nicht gerade abgebrochen wurde?! Bilde ich mir das nur ein? Was zum Teufel?", schrieb James bei X.