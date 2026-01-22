2 Dennis Schröder (vorne) konnte die nächste Pleite für die Kings nicht verhindern. Foto: Justine Willard/AP/dpa

Neun Niederlagen in elf Spielen - für die ambitionierten Knicks lief es in der NBA zuletzt gar nicht. Ausgerechnet im Stadtduell mit den Nets aber gelingt dem Team ein historischer Vereinserfolg.











New York - Die New York Knicks haben in der NBA das Stadtduell mit den Brooklyn Nets haushoch gewonnen und eine Bestmarke in ihrer langen Geschichte aufgestellt. Die 54 Punkte Vorsprung beim 120:66 waren der deutlichste Sieg in den 80 Jahren ihres Bestehens. Nach zuletzt neun Niederlagen in elf Partien war der deutliche Erfolg im Madison Square Garden eine willkommene Entschädigung für die Fans. "Ein Sieg. Das war das Wichtigste, einfach ein Weg finden, das Eis zu brechen und in der linken Spalte einen draufzupacken", sagte Knicks-Profi Karl-Anthony Towns.