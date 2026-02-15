Basketball – 1. Regionalliga: Nach kurioser Endphase – Der MTV Stuttgart bleibt die Nummer eins in der Stadt

Die Basketballer vom Kräherwald gewinnen das Stadtderby der 1. Regionalliga beim SV Möhringen mit 81:76.
Die Spannung war 3,35 Minuten vor der Schlusssirene am Siedepunkte. Nico Hihn gelangen just in diesem Moment zwei seiner insgesamt 25 Punkte. Wichtige Punkte, stellten sie doch nach ständigem Hinterherhinken den 73:73-Ausgleich für den SV Möhringen im Stadtduell mit dem MTV Stuttgart dar. Doch direkt danach folgte der Spannungsabfall und die Gäste vom Kräherwald siegten letztlich recht unaufgeregt mit 81:76 (44:35). Sehr emotional und durchaus sehr aufgeregt verliefen indes die letzten Minuten für die Hausherren.