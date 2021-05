Nach Tumulten bei propalästinensischen Demos Stuttgarter Polizei will gegen radikale Kurdenszene einschreiten

Am vergangenen Samstag sind Teilnehmer derselben Demonstration massiv aneinander geraten. Um Israel und Gaza ging es dabei nur am Rande – tatsächlich rückt ein anderer Konflikt wieder in den Blickpunkt. Die Polizei sieht „eine Grenze erreicht“.