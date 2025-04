Basiert auf Roman: Count My Lies: Lindsay Lohan soll Serien-Hauptrolle übernehmen

Ein weiterer Karriereschritt für Lindsay Lohan? Die Schauspielerin soll erstmals eine Hauptrolle in einer TV-Serie übernehmen. Zudem ist sie als ausführende Produzentin mit an Bord.

Lindsay Lohan (38) ist auf dem besten Weg, ihre Schauspielkarriere weiter anzukurbeln. Wie "Deadline" berichtet, soll die Schauspielerin zum ersten Mal eine Hauptrolle in einer Serie verkörpern. "Count My Lies" befindet sich derzeit bei Hulu in der Entwicklung. Wenn die Serie grünes Licht bekommt, soll Lohan auch als ausführende Produzentin agieren.

Hinter dem Projekt stecken zudem unter anderem die ausführenden "This Is Us"-Produzenten Isaac Aptaker und Elizabeth Berger. Sie sollen auch für das Drehbuch, das auf dem gleichnamigen Roman von Sophie Stava basiert, verantwortlich sein.

Laut Ankündigung geht es in "Count My Lies" um die zwanghafte Lügnerin Sloane Caraway, die einen Job als Kindermädchen bei dem "wunderschönen und charismatischen Ehepaar Violet und Jay Lockhart" annimmt. Was sich zunächst nach Traumjob anhört, wird für Sloane zur großen Herausforderung. Denn sie konnte nicht ahnen, dass sie in einer Familie voller Geheimnisse gelandet ist, die bald ans Licht kommen und katastrophale Folgen haben könnten. Lohan soll laut "Deadline" Violet spielen.

Comeback mit Netflix-Filmen

Lindsay Lohan wurde 2022 Bestandteil des weihnachtlichen Netflix-Programms. In der Weihnachtskomödie "Falling for Christmas" spielt sie eine verwöhnte Erbin, bei der nach einem Skiunfall Amnesie diagnostiziert wird, woraufhin sie ihr Leben neu ordnen muss. Für die Schauspielerin und Sängerin war es das erste große Filmprojekt seit 2013. Es folgten 2024 die Netflix-Weihnachtskomödie "Our Little Secret" oder die romantische Komödie "Irish Wish", die ebenfalls bei dem Streamingdienst veröffentlicht wurde.

Aktuell warten die Fans von Lindsay Lohan auf ihr Kino-Comeback und die Rückkehr einer ihrer Kultrollen: Gemeinsam mit Jamie Lee Curtis (66) mimt sie in der offiziellen Fortsetzung "Freakier Friday" erneut das chaotisch liebenswerte Mutter-Tochter-Duo aus "Freaky Friday" (2003). In den Vereinigten Staaten soll "Freakier Friday" am 8. August in die Kinos kommen, in Deutschland bereits einen Tag zuvor am 7. August.

Die ehemalige Skandalnudel Lindsay Lohan, die 2023 Mutter geworden ist, hat in den letzten Jahren endgültig die Wende in ihrem Leben geschafft, nachdem sie in der Vergangenheit mit Alkohol- und Feiereskapaden für Schlagzeilen gesorgt hatte.