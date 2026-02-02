Basierend auf der Opfer-Autobiografie: Missbrauchsskandal um Regisseur Roman Polanski wird verfilmt

Fast 50 Jahre nach dem Missbrauchsskandal um Regisseur Roman Polanski entsteht ein Film über das damalige Opfer Samantha Geimer. "The Girl" basiert auf ihren Memoiren und erzählt die traumatischen Ereignisse konsequent aus ihrer Perspektive.

Ein neues Filmprojekt wird sich mit dem Missbrauchsskandal um Regisseur Roman Polanski (92) befassen und die Geschehnisse aus dem Jahr 1977 aus der Sicht des Opfers erzählen, wie "Deadline" berichtet. "The Girl" basiert auf Samantha Geimers Autobiografie "The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polanski" und zeichnet nach, wie das Mädchen in den Dunstkreis des gefeierten Regisseurs geriet, sexuell missbraucht wurde und anschließend einem gnadenlosen Medienrummel ausgesetzt war - während sie versuchte, die Reste ihrer Kindheit zu bewahren.

Regiedebüt einer César-nominierten Filmemacherin Für die César-nominierte französische Filmemacherin Marina Ziolkowski markiert das Projekt ihr Spielfilmdebüt als Autorin und Regisseurin. "Als ich 'The Girl' las, ergriff mich Samantha Geimers Stimme - klar, mutig und so lange aus der öffentlichen Erzählung gelöscht", erklärte Ziolkowski laut der Branchenseite ihre Beweggründe, das Projekt anzugehen. Der Film handele folglich nicht von Roman Polanski, sondern davon, Samantha ihre Geschichte zurückzugeben.

Die Hauptrolle übernimmt die 13-jährige amerikanisch-ukrainische Nachwuchsschauspielerin Carolyn Kachen, die bisher in Theaterproduktionen wie "Annie" und "Matilda" zu sehen war. Laut den Produzenten wurde sie aus Hunderten junger Darstellerinnen ausgewählt. Dree Hemingway ("Starlet") verkörpert Geimers Mutter Susan, Gore Abrams ("The Substance") spielt ihren Stiefvater Bob. Wer Polanski verkörpern soll, wurde in dem Artikel nicht erwähnt.

Geimer selbst zeigt sich berührt

Samantha Geimer äußerte sich ebenfalls zu dem Projekt: "Diese Geschichte war ein Leben lang eine Last für alle Beteiligten. Ich hätte nie gedacht, dass sie in etwas Schönes verwandelt werden könnte. Marinas Kreativität und Sensibilität haben das möglich gemacht - und das ist für mich ein Geschenk." Die Dreharbeiten von "The Girl" sollen noch in diesem Jahr in Kalifornien beginnen.

Polanski wurde 1977 in Los Angeles angeklagt, die damals 13-jährige Geimer zunächst unter Drogen gesetzt und dann vergewaltigt zu haben. Er bekannte sich daraufhin des "außerehelichen Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen" schuldig und floh wenig später nach Europa, um einer etwaigen Haftstrafe zu entgehen.