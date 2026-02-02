Basierend auf der Opfer-Autobiografie: Missbrauchsskandal um Regisseur Roman Polanski wird verfilmt

Fast 50 Jahre nach dem Missbrauchsskandal um Regisseur Roman Polanski entsteht ein Film über das damalige Opfer Samantha Geimer. "The Girl" basiert auf ihren Memoiren und erzählt die traumatischen Ereignisse konsequent aus ihrer Perspektive.
Ein neues Filmprojekt wird sich mit dem Missbrauchsskandal um Regisseur Roman Polanski (92) befassen und die Geschehnisse aus dem Jahr 1977 aus der Sicht des Opfers erzählen, wie "Deadline" berichtet. "The Girl" basiert auf Samantha Geimers Autobiografie "The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polanski" und zeichnet nach, wie das Mädchen in den Dunstkreis des gefeierten Regisseurs geriet, sexuell missbraucht wurde und anschließend einem gnadenlosen Medienrummel ausgesetzt war - während sie versuchte, die Reste ihrer Kindheit zu bewahren.