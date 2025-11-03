In "Tausend Zeilen" widmet sich Michael Bully Herbig auf einfallsreiche Weise dem Relotius-Skandal - nun feiert die Mediensatire ihre Free-TV-Premiere.
Michael Bully Herbig (57) mischt derzeit noch immer mit "Das Kanu des Manitu" die hiesigen Kinosäle auf, über fünf Millionen Ticketverkäufe werden es am Ende womöglich sein. Doch auch das Fernsehen ist zumindest am 3. November fest in Herbis Hand: Dann feiert zur Primetime in Sat.1 seine Mediensatire "Tausend Zeilen" Free-TV-Premiere. Mit fiktionalen Charakteren widmet er sich in dem Film von 2022 dem realen Lügenkonstrukt des ehemaligen "Spiegel"-Journalisten Claas Relotius (39), der sich mit spektakulären Reportagen und aufsehenerregenden Interviews einen klangvollen Namen in der Branche machte. Wie sich nachträglich herausstellte, gab es nur ein Problem - das meiste davon war erstunken und erlogen.