Eine Explosion hat am Montagmittag das Werksgelände des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF erschüttert. Die Feuerwehr konnte den daraus resultierenden Brand löschen. Was bislang bekannt ist.

Auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen ist es am Montagmittag zu einer Explosion gekommen, die einen Brand auslöste. Laut einem Sprecher der Ludwigshafener Polizei konnte die Feuerwehr den Brand mittlerweile löschen.

Wie die BASF in einer Pressemitteilung bekanntgab, hatte sich die Explosion gegen 12 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF SE ereignet. Die Explosion führte zu einem Brand. Dabei sei die Rauchentwicklung so stark gewesen, dass die Rauchwolke auch außerhalb des Werksgeländes deutlich sichtbar gewesen sei.

Die Werksfeuerwehr des Unternehmens konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, waren neben der Werkfeuerwehr auch Umweltmesswagen innerhalb und außerhalb des Werkgeländes im Einsatz. Ob bei dem Vorfall Menschen verletzt wurden, kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion sind im Gange.