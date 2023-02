1 Auch in diesem Jahr findet die Auszahlung wieder Anfang Mai statt. Foto: JHVEPhoto / shutterstock.com

Die Hauptversammlung der BASF findet 2023 am Donnerstag, dem 27. April statt. Die Dividendenzahlung erfolgt dann am Mittwoch, dem 3. Mai 2023. Auch in diesem Jahr wird für die Dividendenauszahlung eine Höhe von 3,40 Euro erwartet. Über die genaue Höhe wird jedoch auf der Hauptversammlung abgestimmt.

Wer erhält die Dividende?

Dividendenberechtigt sind Aktionäre, deren Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, also am 27. April 2023, auf dem Depot verbucht sind. Laut dem Unternehmen gibt es mehr als 800.000 Aktionäre. Stand heute hat BASF mit der BlackRock Inc. einen Großaktionär. Die Investmentgesellschaft besaß am 21.12.2022 5,14 % der Aktien. Die Gesamtanzahl der ausgegebenen Aktien beläuft sich auf 893.854.929.

Übersicht vergangener Dividendenzahlungen