Die Künstlerin Yayoi Kusama ist mit ihren Punkten weltberühmt geworden. Aber hinter den fröhlichen „Polka Dots“ tun sich Abgründe auf, wie die Schau in der Fondation Beyeler zeigt.
Sie sind witzig, fröhlich, bunt und inzwischen weltberühmt: Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama hat die Kunstwelt mit Punkten erobert, gepunkteten Riesenkürbissen, Bilder mit zahllosen Punkten und Pünktchenkleidung. Eine Zeit lang hat sie sogar auf der Straße nackte Menschen vom Scheitel bis zur Sohle mit Punkten bemalt. Heute pilgern die Massen vor allem in ihre gepunkteten und verspiegelten Räume, die ein besonderes immersives Erlebnis vermitteln. Die Punkte von Yayoi Kusama sind so populär, dass man sogar bei Temu Einkaufstaschen mit ihren Motiven kaufen kann, das Stück für 4,90 Euro.