Basel: Von den geflüchteten Insassen fehlt bislang jede Spur

1 Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Freitag aus einem Gefängnis in Basel ausgebrochen sind. (Symbolbild) Foto: imago// Thorsten Wagner

Tötung, Raub, Hausfriedensbruch: Zwei Männer, denen diverse Straftaten zur Last gelegt werden, sind aus einem Schweizer Gefängnis geflohen. Vielleicht sogar nach Deutschland? Die Fahndung dauert an.











Von den beiden aus einem Gefängnis in Basel geflüchteten Insassen gibt es bislang wohl keine Spur. Die internationale Fahndung daure auch am Samstag weiter an, sagte ein Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Die zwei Männer waren den Angaben der Behörde nach am Freitagnachmittag aus dem Gefängnis Bässlergut ausgebrochen, das nahe der Grenze zu Baden-Württemberg liegt.