Pierre Huyghe will, dass man bei seiner Kunst die Orientierung verliert. Deshalb inszeniert er in der Baseler Fondation Beyeler bedrohlich wirkende Szenen.
Da scheint jemand sehr großen Appetit gehabt zu haben. Oder ist dieser weiße Wurm eine genetische Mutation? Ein Viech aus fremden Welten? In jedem Fall liegt er nun im Museum am Boden, krümmt und schlängelt sich und gibt schmatzende Laute von sich. Und sicher ist: Wo auch immer dieser fette, lange und etwas eklig anmutende Wurm herstammt, hier in die edle Fondation Beyeler gehört er eigentlich nicht hin.