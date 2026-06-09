Da scheint jemand sehr großen Appetit gehabt zu haben. Oder ist dieser weiße Wurm eine genetische Mutation? Ein Viech aus fremden Welten? In jedem Fall liegt er nun im Museum am Boden, krümmt und schlängelt sich und gibt schmatzende Laute von sich. Und sicher ist: Wo auch immer dieser fette, lange und etwas eklig anmutende Wurm herstammt, hier in die edle Fondation Beyeler gehört er eigentlich nicht hin.

Aber man begegnet in der neuen Ausstellung auch sonst vielen befremdlichen Dingen, die irritieren, verstören und mitunter auch ratlos zurücklassen. Die große Wand etwa, die mitten im Raum steht und mit ihrer bräunlichen, krustigen Oberfläche an Gestein oder Erdboden erinnert. Oder das weiße Etwas in einem riesigen Aquarium, das hin und wieder zu atmen scheint, als sei es lebendig. Aber das sind die Zwischenzonen, die Pierre Huyghe interessieren: Wesen zwischen Mensch und Tier oder Kreaturen, bei denen man nicht weiß, ob hinter ihnen ausgebuffte Technologie steckt oder echtes Leben.

Deshalb ist es amüsant, den Besuchern in der Fondation Beyeler in Basel zuzuschauen. Sie halten die Ohren an die Wände, weil aus winzigen Löchern Sound zu kommen scheint – oder auch ein leichter Lufthauch. Irritiert gehen sie vor Glasscheiben zwischen den Ausstellungsräumen auf und ab, die mal milchig sind, um plötzlich wie von Zauberhand den Blick auf den benachbarten Saal freizugeben. Und das ist, was Pierre Huyghes will: dem Publikum Zugang zu anderen, möglichen Welten zu verschaffen, in denen man sich nicht mehr ans Bekannte halten kann, sondern „Raum für Spekulationen, für andere Wege“ geboten wird.

Mit Zeit und Geduld

Aber wer ist dieser Pierre Huyghes überhaupt? Den Namen des 1962 in Paris geborenen Künstlers ist auch Kunstfans nicht zwingend geläufig – sehr wohl aber sein Beitrag bei der Documenta 13, der ihn 2012 weltberühmt machte. Damals ging es in der Kasseler Ausstellung um Natur und Tiere – und Pierre Huyghe schickte unter anderem einen Hund ins Rennen, der mit einem rosafarbenen Bein durch den Park der Karlsaue streifte. Die Hündin Human, deren Bein täglich neu pink eingefärbt wurde, war damals das meistfotografierte Motiv der Documenta – und viele Besucher hofften, die Windhündin im Park zwischen Büschen und Bäumen zu entdecken.

Auch für die große Einzelausstellung von Pierre Huyghe in Basel muss man sich nun Zeit nehmen, sich einlassen und auch Geduld mitbringen, denn sonst verpasst man den Moment, an dem die künstliche Lunge im Wasser sich rhythmisch pumpend aufbläht, programmiert nach Tonaufnahmen der Atmung des Künstlers. Auch im Film „Liminals“ findet man sich nicht so schnell zurecht. Er zeigt eine Figur, bei der ein schaurig schwarzes Loch dort klafft, wo eigentlich ein Gesicht sein sollte. Dieses verstörende Wesen wurde von Künstlicher Intelligenz generiert und gräbt mit den Händen in matschiger Erde. Der Soundtrack, heißt es, sei mit einem Quantencomputer erzeugt worden – und Huyghes will damit nicht nur ein Sein zwischen Technik und Leben darstellen, sondern auch die Auflösung zwischen Innen und Außen.

Zwischenzustände – überall

Pierre Huyghes hegt große Sympathien für neue Technologien, deshalb sind in seinem Film „Camata“ Roboter die Hauptfiguren, die in der chilenischen Atacama-Wüste geheimnisvolle Aufgabe zu erledigen scheinen – und sich dabei um ein menschliches Skelett im Sand bewegen. Die Szene erinnert an das winzige Skelett, das hier 2003 gefunden wurde und mit seinem lang gezogenen, spitzen Schädel für allerhand Spekulationen sorgte, dass es sich um ein außerirdisches Wesen handeln könnte.

So evoziert Pierre Huyghe nicht nur Unsicherheit, sondern auf spröde Weise immer wieder auch Unbehagen. In seinem Film „Human Mask“ irrt eine Figur umher, ein Wesen auf Tierpfoten, das eine Mädchen-Maske trägt. Endlos rennt es durch chaotische Räume, Lager, Großküche. Der Film spielt in der atomaren Sperrzone um Fukushima und führt in ein verlassenes Restaurant, in dem dieses Affenwesen wie getrieben wirkt, dann wieder klarsichtig seinen Weg zu wählen scheint. Auch hier hat Pierre Huyghe versucht, Zwischenzustände auszudrücken.

„Spekulative Fiktionen“ nennt er seine Arbeiten gern, wobei das Gedankenmodell hinter seinen Werken, den Filmen und für die Fondation Beyeler konzipierten Rauminstallationen mitunter entscheidender ist, als es die Ergebnisse selbst sind, die partiell etwas konstruiert und bemüht wirken – wie der grauschwarz gefleckte Teppichboden, der sich durch die Räume zieht. Am Ende geht es vor allem darum, Fragen aufzuwerfen – und jeder Besucher muss selbst entscheiden, ob es sich bei dem Wesen, das da in schwarz auf dem Boden kauert mit einer goldenen Maske vor dem Gesicht, um eine Figur oder einen Menschen aus Fleisch und Blut handelt.

Alles im Fluss

Wandel

Pierre Huyghe begreift Ausstellungen als eine Situation, die sich ständig ändert. Deshalb reagieren einzelne Arbeiten auch auf die Bewegung der Besucher im Raum, was man als Symbol deuten kann, dass die Erfahrungen der Besucher die Rezeption beeinflussen und die Ausstellung als Gesamtes mitgestalten.

Ausstellung

täglich von 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr geöffnet. adr