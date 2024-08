Baseball-Legende: 24,1 Millionen Dollar: Ruth-Trikot bricht Rekord

Ein Jersey der Baseball-Legende Babe Ruth ist bei einer Online-Auktion für eine Rekordsumme verkauft worden. Mit 24,1 Millionen US-Dollar (rund 21,5 Millionen Euro) stellte das Trikot der New York Yankees eine neue Bestmarke auf. Der vorherige Rekord stammte erst aus dem Jahr 2022, als eine Baseball-Sammelkarte des ebenfalls ehemaligen Yankees-Star Mickey Mantle für 12,6 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt hatte.

Das Jersey trug Ruth in der dritten Partie der World Series 1932 gegen die Chicago Cubs - dabei soll er einen Homerun angezeigt und auch geschlagen haben, was als „called shot“ legendär wurde. In diesem Jahr gewann die Ikone ihren letzten von insgesamt sieben World-Series-Titeln in der Major League Baseball (MLB). Nach seiner Karriere soll Ruth das Trikot einem Golfpartner geschenkt haben.

Die Grenze von 10 Millionen Dollar hatte ein Sportartikel bei einer Auktion erst 2022 überhaupt erstmalig überschritten, in dem Jahr aber gleich zweimal. Neben der Mantle-Karte brachte auch ein Trikot von Basketball-Star Michael Jordan (10,1 Millionen) eine derart hohe Summe ein.