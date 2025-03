Baseball für Deutschland: Steffi Grafs Sohn Jaden geht eigenen Weg

1 Jaden Agassi möchte sich im Baseball für einen Profivertrag empfehlen. Foto: dpa/Thomas Schönenborn

Mit einem besonderen Debütanten will sich das deutsche Baseball-Team erstmals für die WM qualifizieren. Der Sohn von Steffi Graf und Andre Agassi möchte sich auch für einen Profivertrag empfehlen.











Jaden Agassi wirkt eher unauffällig, ja sogar ein wenig schüchtern in der Umgebung der deutschen Baseball-Nationalmannschaft. Der Sohn der zwei Tennis-Legenden Steffi Graf und Andre Agassi nimmt sich bei seinen ersten Schritten in der Auswahl des Deutschen Baseball- und Softball-Verbandes nicht so wichtig. Trotz des großen Interesses an seiner Person will er als Teamplayer überzeugen - und so verhält er sich auch.