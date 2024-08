1 Reds-Akteur Moritz Köhler kommt angerutscht. Gegen Hünstetten gelangen ihm mit den Cannstattern zwei souveräne Siege. Foto: Iris Drobny

Der Baseball-Bundesligist Stuttgart Reds steuert nach zwei glatten Siegen in den Play-downs gegen Hünstetten auf den Klassenverbleib zu.











Der Bundesligist Stuttgart Reds ist in den Play-downs auf Kurs. Zum Auftakt der Best-of-Seven-Serie gelangen dem Team von Headcoach Rick Jacques zwei Heimsiege gegen Hünstetten Storm. Bereits am kommenden Samstag können die Baseballer durch zwei Siege in Hünstetten vorzeitig den Klassenverbleib fix machen und einem möglichen Zittern aus dem Weg gehen.